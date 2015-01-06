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    Оппозиция Бахрейна пригрозила протестовать до освобождения ее лидера

    Али Сальман был арестован 28 декабря

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Демонстрации в поддержку арестованного генерального секретаря шиитской оппозиционной партии "Аль-Вифак" Али Сальмана не прекратятся до его освобождения и снятия с него всех обвинений, говорится в выпущенном во вторник заявлении духовного лидера "Аль-Вифак" шейха Иссы Касема.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее генеральная прокуратура Бахрейна приняла решение продлить содержание под стражей генсека "Аль-Вифак" еще на 15 дней для продолжения следствия. Сальман был арестован 28 декабря.

    По словам Касема, лидер "Аль-Вифак" не призывал к насилию и не подстрекал к беспорядкам, как утверждают власти, его требования ограничивались только требованием проведения демократических реформ.

    "Люди будут продолжать реализовывать свое право на мирный протест, пока не добьются свободы для символа реформистского движения", — отметил Касем.

    Во вторник сторонники лидера шиитской оппозиции в знак протеста против его ареста вновь вышли на улицы в районе Манамы "Биляд аль-Кадим", где находится дом генсека "Аль-Вифак". Как сообщили оппозиционные электронные СМИ, полиция применила для их разгона слезоточивый газ и патроны с резиновыми пулями, в результате чего увечья получили несколько человек.

    Шиитские выступления в поддержку лидера оппозиции проходят с момента его ареста.

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