Оппозиция Бахрейна пригрозила протестовать до освобождения ее лидера

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Демонстрации в поддержку арестованного генерального секретаря шиитской оппозиционной партии "Аль-Вифак" Али Сальмана не прекратятся до его освобождения и снятия с него всех обвинений, говорится в выпущенном во вторник заявлении духовного лидера "Аль-Вифак" шейха Иссы Касема.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее генеральная прокуратура Бахрейна приняла решение продлить содержание под стражей генсека "Аль-Вифак" еще на 15 дней для продолжения следствия. Сальман был арестован 28 декабря.

По словам Касема, лидер "Аль-Вифак" не призывал к насилию и не подстрекал к беспорядкам, как утверждают власти, его требования ограничивались только требованием проведения демократических реформ.

"Люди будут продолжать реализовывать свое право на мирный протест, пока не добьются свободы для символа реформистского движения", — отметил Касем.

Во вторник сторонники лидера шиитской оппозиции в знак протеста против его ареста вновь вышли на улицы в районе Манамы "Биляд аль-Кадим", где находится дом генсека "Аль-Вифак". Как сообщили оппозиционные электронные СМИ, полиция применила для их разгона слезоточивый газ и патроны с резиновыми пулями, в результате чего увечья получили несколько человек.

Шиитские выступления в поддержку лидера оппозиции проходят с момента его ареста.