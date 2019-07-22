Оппозиция Алжира предложила провести общенациональную встречу для поиска выхода из кризиса

"Силы демократической альтернативы" предлагают провести встречу 31 августа

Альянс оппозиционных партий Алжира под названием "Силы демократической альтернативы" (СДА) выступил в воскресенье с предложением провести 31 августа текущего года общенациональную встречу для выработки дорожной карты, которая позволила бы вывести страну из кризиса.

Как передаёт Report, об этом сообщает информационное агентство Algerie Press Service.

В СДА входит придерживающееся леволиберальных взглядов "Объединение за культуру и демократию" (ОКД), "Фронт социалистических сил" (ФСС), Партия трудящихся (ПТ), Социалистическая партия трудящихся (СПТ), Союз за перемены и прогресс (СПП), Демократическое и социальное движение (ДСД), а также Алжирская лига защиты прав человека.

"СДА призывает все национальные силы воплотить в жизнь требования народа, выражаемые с 22 февраля, и принять участие во встрече 31 августа, чтобы достичь соглашения о дорожной карте, которая была бы в состоянии положить конец кризису, охватившему Алжир", - заявили представители оппозиции в итоговом коммюнике по итогам проведенной в столице встречи.

"Необходим переходный период для создания соответствующего политического и институционального климата. При этом проведение президентских выборов в свете нынешних законов станет попыткой, направленной на спасение действующей системы", - подчеркнули они.

Ранее в июле власти Алжира, включая армейскую верхушку, предложили провести президентские выборы в самое ближайшее время.