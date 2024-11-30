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СМИ: Оппозиционные силы в Сирии взяли под контроль большую часть Алеппо

СМИ: Оппозиционные силы в Сирии взяли под контроль большую часть Алеппо Оппозиционные силы в Сирии взяли под контроль большую часть Алеппо в Сирии.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 12:21
СМИ: Оппозиционные силы в Сирии взяли под контроль большую часть Алеппо

Оппозиционные силы в Сирии взяли под контроль большую часть Алеппо, бои продолжаются.

Как передает Report, об этом пишет Anadolu.

Вооруженная оппозиция начала наступление на Алеппо накануне, и на данный момент контролирует большую часть города, пишет издание.

Под их контролем в том числе находятся административные здания местной мэрии и полиции, а также символ города - Цитадель Алеппо.

Оппозиция также контролирует военную авиабазу Абу-Зухур вместе с боеприпасами и военной техникой, которую оставили после себя проправительственные войска.

В городе введен комендантский час, усилены меры безопасности.

Агентство также сообщает, что накануне вечером оппозиционные силы освободили заключенных из местных тюрем.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Suriyadakı müxalif qüvvələr Hələbin böyük hissəsinə nəzarəti ələ keçirib

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