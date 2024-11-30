Оппозиционные силы в Сирии почти вдвое увеличили площадь контролируемой территории

Оппозиционные силы в Сирии взяли под контроль не менее 850 квадратных километров в провинциях Идлиб и Алеппо.

Оппозиционные силы в Сирии взяли под контроль не менее 850 квадратных километров в провинциях Идлиб и Алеппо.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал TRT World.

Ранее отмечалось, что повстанцы взяли под контроль территорию площадью 400 кв.км.

По сведениям СМИ, оппозиционные силы установили контроль над 108 населенными пунктами, в том числе 86 в Алеппо и 22 - в Идлибе.

Отметим, что сирийские повстанцы вошли во второй по величине город страны Алеппо впервые с 2016 года, когда они были вытеснены из восточных районов в результате длительных боевых действий. По многочисленным сообщениям, боестолкновения между противоборствующими сторонами продолжаются.