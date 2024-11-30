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Оппозиционные силы в Сирии почти вдвое увеличили площадь контролируемой территории

Оппозиционные силы в Сирии почти вдвое увеличили площадь контролируемой территории Оппозиционные силы в Сирии взяли под контроль не менее 850 квадратных километров в провинциях Идлиб и Алеппо.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 08:47
Оппозиционные силы в Сирии почти вдвое увеличили площадь контролируемой территории

Оппозиционные силы в Сирии взяли под контроль не менее 850 квадратных километров в провинциях Идлиб и Алеппо.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT World.

Ранее отмечалось, что повстанцы взяли под контроль территорию площадью 400 кв.км.

По сведениям СМИ, оппозиционные силы установили контроль над 108 населенными пунктами, в том числе 86 в Алеппо и 22 - в Идлибе.

Отметим, что сирийские повстанцы вошли во второй по величине город страны Алеппо впервые с 2016 года, когда они были вытеснены из восточных районов в результате длительных боевых действий. По многочисленным сообщениям, боестолкновения между противоборствующими сторонами продолжаются.

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