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Оппозиционные группы в Сирии вошли в центр Алеппо

Оппозиционные группы в Сирии вошли в центр Алеппо Оппозиционные группы в Сирии вошли в центр города Алеппо.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 05:40
Оппозиционные группы в Сирии вошли в центр Алеппо

Оппозиционные группы в Сирии вошли в центр города Алеппо.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

Отмечается, что аэропорт Алеппо закрыт для полетов, в городе продолжаются перестрелки между армией и повстанцами.

Административное здание, где располагается Главное полицейское управление города Алеппо, уже захвачено оппозиционными силами. Соответствующие карты распространились в социальных сетях.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что сирийская армия перекрыла основные дороги, ведущие в город Алеппо и из него. Через контрольно-пропускные пункты смогут проходить только военнослужащие.

В статье, опубликованной в The New York Times, говорится, что группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" всего за несколько часов без боя взяла под контроль более половины Алеппо, не встретив сопротивления со стороны правительственных сил Сирии.

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