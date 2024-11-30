Оппозиционные группы в Сирии вошли в центр Алеппо

Оппозиционные группы в Сирии вошли в центр города Алеппо.

Оппозиционные группы в Сирии вошли в центр города Алеппо.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

Отмечается, что аэропорт Алеппо закрыт для полетов, в городе продолжаются перестрелки между армией и повстанцами.

Административное здание, где располагается Главное полицейское управление города Алеппо, уже захвачено оппозиционными силами. Соответствующие карты распространились в социальных сетях.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что сирийская армия перекрыла основные дороги, ведущие в город Алеппо и из него. Через контрольно-пропускные пункты смогут проходить только военнослужащие.

В статье, опубликованной в The New York Times, говорится, что группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" всего за несколько часов без боя взяла под контроль более половины Алеппо, не встретив сопротивления со стороны правительственных сил Сирии.