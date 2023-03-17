О нас

Оппозиционные французские депутаты выдвинули вотум недоверия правительству

Оппозиционные французские депутаты выдвинули вотум недоверия правительству Депутаты от оппозиционной группы в Национальном собрании выдвинули вотум недоверия правительству Франции.
Другие страны
17 марта 2023 г. 17:44
Оппозиционные французские депутаты выдвинули вотум недоверия правительству

Группа независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT) в Национальном собрании (нижней палате парламента Франции) выдвинула вотум недоверия правительству в ответ на объявление премьер-министра Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM cо слов председателя группы Бертрана Панше.

Группа LIOT, председателем которой я являюсь, выдвигает вотум недоверия правительству, под ним стоят подписи 91 человека из 5 оппозиционных политических групп", - сказал он.

Ранее сегодня сообщилось, что коалиция левых сил французского парламента "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) поддержит предложение о вынесении вотума недоверия правительству республики на фоне объявления премьер-министра Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransalı müxalif deputatlar hökumətə etimadsızlıq votumu irəli sürüblər

Самое читаемое

В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
15 марта 2023 г. 13:29
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
15 марта 2023 г. 16:12
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
16 марта 2023 г. 13:08
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
16 марта 2023 г. 17:02
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
16 марта 2023 г. 23:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi