Оппозиционные французские депутаты выдвинули вотум недоверия правительству

Депутаты от оппозиционной группы в Национальном собрании выдвинули вотум недоверия правительству Франции.

Группа независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT) в Национальном собрании (нижней палате парламента Франции) выдвинула вотум недоверия правительству в ответ на объявление премьер-министра Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM cо слов председателя группы Бертрана Панше.

Группа LIOT, председателем которой я являюсь, выдвигает вотум недоверия правительству, под ним стоят подписи 91 человека из 5 оппозиционных политических групп", - сказал он.

Ранее сегодня сообщилось, что коалиция левых сил французского парламента "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) поддержит предложение о вынесении вотума недоверия правительству республики на фоне объявления премьер-министра Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте.