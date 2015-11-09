​Оппозиционная партия победила на парламентских выборах в Мьянме

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ На прошедших в воскресенье парламентских выборах в Мьянме оппозиционная Национальная лига за демократию (НЛД) получила 70% голосов избирателей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил официальный представитель партии Вин Тхеин.

"Все эти данные еще требуют подтверждения от избирательной комиссии, но мы уверены в нашей информации", - заявил Тхеин. Избирком Мьянмы, как ожидается, обнародует первые официальные данные о результатах выборов сегодня вечером.

Как отмечают наблюдатели, для победы НЛД необходимо получить две трети мест в обеих палатах парламента, поскольку 25% мандатов, согласно местному законодательству, автоматически зарезервированы за Вооруженными силами страны. При этом правящей Союзной партии солидарности и развития (СПСР), имеющей поддержку в армии, для абсолютной победы будет достаточно лишь 40% мест в парламенте.

Парламент в Мьянме появился лишь в 2010 году. До этого в стране с 1962 года сохранялась военная диктатура. По данным местных СМИ, явка на прошедших в воскресенье выборах составила около 80%. Однако избирком республики эти данные пока не подтвердил.