Оппозиционеры Нигера поддержали пришедших к власти военных

Оппозиционная партия Нигера "Нигерское демократическое движение за африканскую федерацию" поддержала сформированный участниками переворота "Национальный совет по защите отечества".

Оппозиционная партия Нигера "Нигерское демократическое движение за африканскую федерацию" поддержала сформированный участниками переворота "Национальный совет по защите отечества".

Как передает Report , об этом сообщает местный портал ActuNiger.

В партии отметили, что предсказать намерения мятежников нельзя, однако ее члены приветствуют мирное разрешение ситуации.

Поэтому они поддерживают военных и приглашают народ африканской страны поддерживать их до тех пор, пока "Национальный совет по защите отечества" остается верен причинам, которые побудили их захватить власть в Нигере.