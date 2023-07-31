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Оппозиционеры Нигера поддержали пришедших к власти военных

Оппозиционеры Нигера поддержали пришедших к власти военных Оппозиционная партия Нигера "Нигерское демократическое движение за африканскую федерацию" поддержала сформированный участниками переворота "Национальный совет по защите отечества".
Другие страны
31 июля 2023 г. 02:25
Оппозиционеры Нигера поддержали пришедших к власти военных

Оппозиционная партия Нигера "Нигерское демократическое движение за африканскую федерацию" поддержала сформированный участниками переворота "Национальный совет по защите отечества".

Как передает Report, об этом сообщает местный портал ActuNiger.

В партии отметили, что предсказать намерения мятежников нельзя, однако ее члены приветствуют мирное разрешение ситуации.

Поэтому они поддерживают военных и приглашают народ африканской страны поддерживать их до тех пор, пока "Национальный совет по защите отечества" остается верен причинам, которые побудили их захватить власть в Нигере.

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Версия на азербайджанском языке Nigerin müxalifət nümayəndələri hakimiyyətə gələn hərbçiləri dəstəkləyib

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