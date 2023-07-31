Оппозиционеры Нигера поддержали пришедших к власти военных

Оппозиционная партия Нигера "Нигерское демократическое движение за африканскую федерацию" поддержала сформированный участниками переворота "Национальный совет по защите отечества".
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В партии отметили, что предсказать намерения мятежников нельзя, однако ее члены приветствуют мирное разрешение ситуации.
Поэтому они поддерживают военных и приглашают народ африканской страны поддерживать их до тех пор, пока "Национальный совет по защите отечества" остается верен причинам, которые побудили их захватить власть в Нигере.