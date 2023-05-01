Оппозиционер Алегре признал поражение на выборах президента Парагвая

Кандидат в президенты Парагвая Эфраин Алегре, который выдвигался от оппозиционной Подлинной либерально-радикальной партии, признал поражение на выборах.

Кандидат в президенты Парагвая Эфраин Алегре, который выдвигался от оппозиционной Подлинной либерально-радикальной партии, признал поражение на выборах.

Как передает Report , с соответствующим заявлением политик выступил в Facebook.

"Мы приложили значительные усилия для того, чтобы объединить все сектора для обеспечения перемен, но сегодняшний результат показывает, что наши усилия, похоже, были недостаточными. Хотя народ Парагвая в большинстве своем проголосовал за перемены, разделение не позволило нам достичь цели", - сказал он.

"Мы продолжим работу. Я думаю, что граждане дали нам ясный сигнал о том, что если мы объединимся, мы будем большинством", - добавил Алегре.

Кандидат от правящей партии "Колорадо" Сантьяго Пенью, который победил на выборах с 42,75% голосов. По итогам подсчета 98,62% голосов, на прошедших 30 апреля выборах за Алегре проголосовали 27,48% избирателей, третье место занял Парагвайо Кубас с 22,93% голосов.

Для победы на президентских выборах в Парагвае кандидату достаточно получить относительное большинство голосов. Новый глава государства вступит в должность 15 августа.

В ходе предвыборной кампании Пенья, который занимал пост министра финансов в правительстве экс-президента Орасио Картеса, обещал усилить меры по противодействию преступности и стимулировать создание 500 тыс. рабочих мест. Политик также заявлял, что Парагвай должен сохранять дипломатические отношения с Тайванем.