Оппозиционер Алегре признал поражение на выборах президента Парагвая

Кандидат в президенты Парагвая Эфраин Алегре, который выдвигался от оппозиционной Подлинной либерально-радикальной партии, признал поражение на выборах.
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"Мы приложили значительные усилия для того, чтобы объединить все сектора для обеспечения перемен, но сегодняшний результат показывает, что наши усилия, похоже, были недостаточными. Хотя народ Парагвая в большинстве своем проголосовал за перемены, разделение не позволило нам достичь цели", - сказал он.
"Мы продолжим работу. Я думаю, что граждане дали нам ясный сигнал о том, что если мы объединимся, мы будем большинством", - добавил Алегре.
Кандидат от правящей партии "Колорадо" Сантьяго Пенью, который победил на выборах с 42,75% голосов. По итогам подсчета 98,62% голосов, на прошедших 30 апреля выборах за Алегре проголосовали 27,48% избирателей, третье место занял Парагвайо Кубас с 22,93% голосов.
Для победы на президентских выборах в Парагвае кандидату достаточно получить относительное большинство голосов. Новый глава государства вступит в должность 15 августа.
В ходе предвыборной кампании Пенья, который занимал пост министра финансов в правительстве экс-президента Орасио Картеса, обещал усилить меры по противодействию преступности и стимулировать создание 500 тыс. рабочих мест. Политик также заявлял, что Парагвай должен сохранять дипломатические отношения с Тайванем.