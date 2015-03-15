​Опознаны 14 погибших при пожаре в Казани

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Республиканском бюро судебной медицинской экспертизы опознано 14 тел погибших в ТЦ "Адмирал".

Как передает Report со ссылкой на Interfax, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан в воскресенье.

В числе опознанных тела восьми иностранных граждан: двух граждан Республики Таджикистан, одного - Республики Азербайджан, четырех - Республики Узбекистан, одного - Турции. Шесть тел выданы родственникам, говорится в сообщении МЧС.

Пожар в ТЦ "Адмирал" в Казани вспыхнул днем 11 марта. Огонь был потушен в тот же день в 21:30. Общая площадь обрушения здания торгового центра составила 12 тыс. кв. м. По последним данным, количество жертв составило 17 человек.

Арестован директор фирмы-арендатора ТЦ "Адмирал" - ООО "Заря" Гусейн Гахраманов, задержан замгендиректора по технике безопасности ООО "Заря" Николай Каекин. Возбуждены уголовные дела о нарушении требований пожарной безопасности, а также по статье "халатность" в отношении местного судебного пристава-исполнителя Минзили Сафиной.

В воскресенье стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении собственников сгоревшего торгового центра. Этого накануне потребовал прокурор Татарстана.