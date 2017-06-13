Оползни в Бангладеш унесли жизни 60 человек

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Сильные проливные дожди, обрушившиеся на Бангладеш, привели к оползням. В результате не менее 61 человека погибли, десятки пропали без вести, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Местные власти опасаются, что число погибших может существенно возрасти. Спасатели пытаются добраться до затопленных районов и ликвидируют последствия оползней.

В некоторых районах страны нет электричества и мобильной связи.

Нарушено движение транспорта в столице страны Дакке и главном портовом городе Читтагонге.

Период муссонов в Бангладеш продолжается с июня по сентябрь. Оползни, вызываемые ливнями, нередко становятся причиной гибели людей. В 2007 году около 130 человек погибли в результате оползня в Читтагонге.