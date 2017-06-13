 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Оползни в Бангладеш унесли жизни 60 человек

    Десятки пропали без вести

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Сильные проливные дожди, обрушившиеся на Бангладеш, привели к оползням. В результате не менее 61 человека погибли, десятки пропали без вести, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Местные власти опасаются, что число погибших может существенно возрасти. Спасатели пытаются добраться до затопленных районов и ликвидируют последствия оползней.

    В некоторых районах страны нет электричества и мобильной связи.

    Нарушено движение транспорта в столице страны Дакке и главном портовом городе Читтагонге.

    Период муссонов в Бангладеш продолжается с июня по сентябрь. Оползни, вызываемые ливнями, нередко становятся причиной гибели людей. В 2007 году около 130 человек погибли в результате оползня в Читтагонге.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi