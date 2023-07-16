Оползни и наводнения в Южной Корее: количество жертв возросло до 22

В Южной Корее проливные дожди вызвали оползни и наводнения. В результате погибли 22 человека, 14 пропали без вести, тысячи эвакуировали.

В Южной Корее проливные дожди вызвали оползни и наводнения. В результате погибли 22 человека, 14 пропали без вести, тысячи эвакуировали.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, согласно данным Министерства внутренних дел и безопасности, 4763 человека были эвакуированы по всей стране, поскольку вода перекрыла дамбу в провинции Северный Чхунчхон.

Отмечается, что количество эвакуированных вырастет, ведь, по прогнозам местного метеорологического управления на Корейском полуострове, ожидается сильный дождь 16 июля.

Из-за оползня в провинции Северный Чхунчхон сошел с рельсов поезд, пострадал инженер, пассажиров на борту не было. Korea Railroad Corp решило временно остановить движение поездов.