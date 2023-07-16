О нас

Оползни и наводнения в Южной Корее: количество жертв возросло до 22

Оползни и наводнения в Южной Корее: количество жертв возросло до 22 В Южной Корее проливные дожди вызвали оползни и наводнения. В результате погибли 22 человека, 14 пропали без вести, тысячи эвакуировали.
Другие страны
16 июля 2023 г. 02:46
Оползни и наводнения в Южной Корее: количество жертв возросло до 22

В Южной Корее проливные дожди вызвали оползни и наводнения. В результате погибли 22 человека, 14 пропали без вести, тысячи эвакуировали.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, согласно данным Министерства внутренних дел и безопасности, 4763 человека были эвакуированы по всей стране, поскольку вода перекрыла дамбу в провинции Северный Чхунчхон.

Отмечается, что количество эвакуированных вырастет, ведь, по прогнозам местного метеорологического управления на Корейском полуострове, ожидается сильный дождь 16 июля.

Из-за оползня в провинции Северный Чхунчхон сошел с рельсов поезд, пострадал инженер, пассажиров на борту не было. Korea Railroad Corp решило временно остановить движение поездов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
12 июля 2023 г. 08:43
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
12 июля 2023 г. 14:03
Фенербахче анонсировал переход очередного игрока
"Фенербахче" анонсировал переход очередного игрока
12 июля 2023 г. 22:11
ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
13 июля 2023 г. 11:05
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
13 июля 2023 г. 16:47
Руководители органов дипломатической службы приняли участие в акции Возрождение Агдама
ФотоРуководители органов дипломатической службы приняли участие в акции "Возрождение Агдама"
13 июля 2023 г. 23:10
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
14 июля 2023 г. 10:05
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi