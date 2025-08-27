Оползень в Джамму унес жизни не менее 30 человек

Сильный дождь спровоцировал масштабный оползень на знаменитом маршруте индуистского паломничества в Джамму, в результате которого погибли не менее 30 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщает агентство ANI.

“Связь в регионе остается сильно нарушенной. Телекоммуникационные услуги практически отсутствовали”, - заявил главный министр территории Омар Абдулла.

Оползень произошел недалеко от святилища Вайшно Деви, популярного среди паломников.

Всего неделю назад в Киштваре, на территории Кашмира, в результате непогоды погибли 60 человек, еще около 200 числятся пропавшими без вести.

В Джамму за сутки выпало более 368 мм осадков, что привело к выходу из берегов рек Тави, Ченаб и Басантар. В низменных районах зафиксированы сильные наводнения. Представитель округа Джамму Ракеш Кумар сообщил, что многие дороги затоплены.

Телевизионные кадры демонстрируют обрушение моста через реку Тави, в результате чего автомобили срывались в образовавшуюся яму.