Оползень накрыл нефритовые шахты в Мьянме, пять человек погибли

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Пять работников золотых и нефритовых шахт погибли и около 50 пропали без вести при сходе оползня на севере Мьянмы, передает в субботу агентство DPA со ссылкой на местного чиновника.

"Мы начали поиски и спасательные работы этим утром и обнаружили пять тел. Согласно данным очевидцев, еще 50 человек остаются пропавшими без вести", — сообщил глава администрации города Хпакан Тин Шве Минт (Tint Swe Myint).

В ноябре неподалеку от шахты по добыче нефрита близ города Хпакан в северном штате Качин сошел оползень, основная масса земли обрушилась на дома горняков. По оценке властей, под завалами оказались не менее 70 домов. Число погибших в результате схода оползня составило 115 человек.

Область вокруг Хпакана производит до 90% всего мирового нефрита, добавляет агентство, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".