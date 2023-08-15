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Оползень на северо-западе Китая привел к гибели 24 человек

Оползень на северо-западе Китая привел к гибели 24 человек Число погибших в результате схода оползня в провинции Шэньси на северо-западе Китая возросло до 24. Еще три человека числятся пропавшими без вести.
Другие страны
15 августа 2023 г. 12:07
Оползень на северо-западе Китая привел к гибели 24 человек

Число погибших в результате схода оползня в провинции Шэньси на северо-западе Китая возросло до 24. Еще три человека числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральное китайское телевидение.

Оползень сошел в пятницу в сельской местности близ города Сиань. Сместившаяся из-за обильных дождей порода полностью разрушила два частных жилых дома.

Спасатели продолжают поисковые работы на месте происшествия.

Оползень завалил также участок национального шоссе номер 210, вывел из строя местную энергосеть. Идут восстановительные работы.

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Версия на английском языке Landslide in northwest China kills 24 people

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