Операция в Сен-Дени завершилась, оцепление района пока сохраняется

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Антитеррористическая операция в парижском пригороде Сен-Дени завершилась, полицейские проводят мероприятия по обеспечению безопасности района.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль подтвердил окончание спецоперации.

Сегодня утром полицейский спецназ начал операцию в северном пригороде Парижа Сен-Дени, где в одной из квартир укрылась группа предполагаемых террористов, причастных к серии терактов 13 ноября. Операция была направлена на поимку предполагаемого организатора терактов в Париже Абдельхамида Абауда.

По предварительным данным, задержаны семеро подозреваемых, двое террористов убиты, их личности пока не установлены. Также в ходе операции ранения получили пятеро полицейских.