Операция у премьер-министра Израиля оказалась успешной

Операция по удалению грыжи у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была проведена успешно, глава кабмина находится в сознании и чувствует себя хорошо.

Операция по удалению грыжи у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была проведена успешно, глава кабмина находится в сознании и чувствует себя хорошо.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия премьера.

"Операция по удалению грыжи премьер-министру Нетаньяху проведена успешно. Глава правительства находится в полном сознании, чувствует себя хорошо и переведен в послеоперационную палату", - говорится в сообщении.

"Премьер-министр благодарит медицинский персонал больницы "Хадасса Эйн-Карем", - добавила канцелярия.

На посту главы правительства Нетаньяху во время операции, которая проводилась под общим наркозом, временно заменял вице-премьер и министр юстиции Ярив Левин.