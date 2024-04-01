Операция у премьер-министра Израиля оказалась успешной

Операция по удалению грыжи у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была проведена успешно, глава кабмина находится в сознании и чувствует себя хорошо.
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"Операция по удалению грыжи премьер-министру Нетаньяху проведена успешно. Глава правительства находится в полном сознании, чувствует себя хорошо и переведен в послеоперационную палату", - говорится в сообщении.
"Премьер-министр благодарит медицинский персонал больницы "Хадасса Эйн-Карем", - добавила канцелярия.
На посту главы правительства Нетаньяху во время операции, которая проводилась под общим наркозом, временно заменял вице-премьер и министр юстиции Ярив Левин.