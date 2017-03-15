Премьер-министр Ирака: Операция по освобождению Мосула вышла на финальную стадию

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Операция по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" вышла на финальную стадию. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

"Битва сейчас находится на финальной стадии. ИГ который день находится в окружении на небольшом участке, они доживают свои последние дни", — заявил премьер-министр.

Сдавшиеся террористы будут привлечены к ответственности за свои преступления, добавил он.

Премьер Ирака сообщил, что посетит Вашингтон на следующей неделе и проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Операция по освобождению города от ИГ продолжается с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США. Ранее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака объявил о начале операции по освобождению западной части.