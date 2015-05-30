​Операции сил режима унесли жизни 54 человек

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сирийская армия сбросила с вертолетов "бочковые бомбы" на Алеппо, в результате чего, по предварительным данным, погибли не менее 54 человек.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила сирийская правозащитная организация (SNHR).

Сообщается, что утром с вертолетов правительственных ВВС Сирии были сброшены две "бочковые бомбы" на район Эль-Баб в Алеппо, в результате чего погибли, по меньшей мере, 45 человек.

На квартал Аш-Шаар же были сброшены три "бочковые бомбы", по предварительным данным, здесь жертвами стали 9 человек.