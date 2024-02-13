ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2024-2025 годах

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 и 2025 годах на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и 1,8 млн б/с соответственно.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 и 2025 годах на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и 1,8 млн б/с соответственно.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщается в ежемесячном отчете организации

В абсолютном выражении в 2024 году спрос на нефть в мире может достичь 104,4 млн б/с, а в 2025 году — 106,25 млн б/с, следует из февральского отчета ОПЕК.

Организация отмечает, что в 2024 году спрос на нефть будут поддерживать авиаперевозки, растущий автопром и активность в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, особенно в странах вне ОЭСР.

Кроме того, в этих же странах спрос поддержат расширение мощностей нефтехимии, в первую очередь в Китае и на Ближнем Востоке.

При этом ОПЕК понизила прогноз роста добычи нефти в 2024 году от стран вне картеля примерно на 150 тыс. б/с, до 1,2 млн б/с, но сохранила его на 2025 год на уровне 1,3 млн б/с.

В абсолютных значениях добыча нефти от стран вне ОПЕК в 2024 году ожидается в объеме 70,5 млн б/с, а в 2025 году — 71,8 млн б/с.

В этом году основными драйверами роста добычи станут США, Бразилия, Канада, Норвегия, Казахстан и Гайана. Аутсайдерами могут стать Мексика и Ангола, отмечает ОПЕК.

До этого стало известно, что повышенный спрос в Европе поднял цены западноафриканской нефти.