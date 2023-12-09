ОПЕК призвала участников COP28 найти "реалистичные подходы" к сокращению выбросов

Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) должны найти "реалистичные подходы" к сокращению выбросов парниковых газов.

Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) должны найти "реалистичные подходы" к сокращению выбросов парниковых газов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса.

"Нам нужны реалистичные подходы к решению проблемы выбросов, которые будут обеспечивать экономический рост, помогут искоренить бедность и позволят достичь устойчивого развития одновременно", - сказал представитель альянса, зачитавший заявление аль-Гайса на сегменте высокого уровня COP28.

По мнению генсека, такие подходы к сокращению выбросов должны основываться на "использовании всех видов энергии и всех технологий, а также соответствовать принципам справедливости и дифференцированной ответственности".

Ранее аль-Гайс призвал членов альянса отклонить все формулировки о постепенном отказе от ископаемого топлива, предложенные для включения в итоговый документ 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Соответствующее письмо, копия которого есть в распоряжении ТАСС, генсек направил делегациям всех тринадцати государств - членов ОПЕК, а также десяти странам, присоединившимся к соглашению ОПЕК+.