ООП призвала власти Палестины разорвать связи с Израилем

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал власти государства разорвать существующие с Израилем связи на всех уровнях.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства документ.

Также в документе отмечается, что ООП приняла решение обратиться в ООН с просьбой отказаться от признания государства Израиль до тех пор, пока власти страны не откажутся от признания Иерусалима своей столицей.