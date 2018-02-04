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    ООП призвала власти Палестины разорвать связи с Израилем

    Организация также призвала ООН отказаться от признания этого государства

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал власти государства разорвать существующие с Израилем связи на всех уровнях. 

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства документ.

    Также в документе отмечается, что ООП приняла решение обратиться в ООН с просьбой отказаться от признания государства Израиль до тех пор, пока власти страны не откажутся от признания Иерусалима своей столицей.

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