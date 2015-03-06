Организация освобождения Палестины хочет прекратить сотрудничать с Израилем

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Центральный комитет Организация освобождения Палестины, по сообщениям, собирается прекратить сотрудничество с Израилем в области безопасности, которое продолжалось с 1993 года.

По мнению наблюдателей, это ответный шаг на решение Израиля прекратить передачу денег автономии.

Корреспондент Би-би-си в Иерусалиме считает, что если такое сотрудничество действительно прекратится, то это сильно осложнит обеспечение безопасности Израиля.

Со стороны Израиля пока не поступило никакой официальной реакции, отмечает Report.