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    Организация освобождения Палестины хочет прекратить сотрудничать с Израилем

    Это ответный шаг на решение Израиля прекратить передачу денег автономии

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Центральный комитет Организация освобождения Палестины, по сообщениям, собирается прекратить сотрудничество с Израилем в области безопасности, которое продолжалось с 1993 года.

    По мнению наблюдателей, это ответный шаг на решение Израиля прекратить передачу денег автономии.

    Корреспондент Би-би-си в Иерусалиме считает, что если такое сотрудничество действительно прекратится, то это сильно осложнит обеспечение безопасности Израиля.

    Со стороны Израиля пока не поступило никакой официальной реакции, отмечает Report.

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