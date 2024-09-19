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ООН: Зимой в Украине света может не быть до 18 часов в день

ООН: Зимой в Украине света может не быть до 18 часов в день Российские авиаудары по энергосистеме Украины создают угрозу для условий жизни жителей страны в предстоящие зимние месяцы.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 13:32
ООН: Зимой в Украине света может не быть до 18 часов в день

Российские авиаудары по энергосистеме Украины создают угрозу для условий жизни жителей страны в предстоящие зимние месяцы.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине (ММПЧУ).

По словам экспертов, этой зимой украинцам следует ожидать отключений электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки.

ММПЧУ сообщила, что посетила семь электростанций, которые были повреждены или разрушены в результате атак, а также 28 населенных пунктов, пострадавших от ударов.

В отчете говорится, что почти 95% жителей Киева пользуются централизованными системами отопления подвалов, для подачи тепла на верхние этажи здания требуются электрические насосы.

"Без аварийного электроснабжения миллионы городских жителей могут остаться без тепла", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Ukraine may face hours-long blackouts as winter approaches, UN says
Версия на азербайджанском языке BMT: Ukrayna sakinləri qışda 18 saata qədər işıqsız qala bilərlər

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