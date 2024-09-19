ООН: Зимой в Украине света может не быть до 18 часов в день

ООН: Зимой в Украине света может не быть до 18 часов в день

Российские авиаудары по энергосистеме Украины создают угрозу для условий жизни жителей страны в предстоящие зимние месяцы.

https://static.report.az/photo/9be861a9-27c9-3c3d-bdbb-ca6a2c4da2df.jpg https://static.report.az/photo/9be861a9-27c9-3c3d-bdbb-ca6a2c4da2df.jpg

Российские авиаудары по энергосистеме Украины создают угрозу для условий жизни жителей страны в предстоящие зимние месяцы. Как передает Report, об этом говорится в отчете Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине (ММПЧУ). По словам экспертов, этой зимой украинцам следует ожидать отключений электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки. ММПЧУ сообщила, что посетила семь электростанций, которые были повреждены или разрушены в результате атак, а также 28 населенных пунктов, пострадавших от ударов. В отчете говорится, что почти 95% жителей Киева пользуются централизованными системами отопления подвалов, для подачи тепла на верхние этажи здания требуются электрические насосы. "Без аварийного электроснабжения миллионы городских жителей могут остаться без тепла", - говорится в сообщении. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Ukraine may face hours-long blackouts as winter approaches, UN says