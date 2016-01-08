​ООН: Жители сирийского города Мадая умирают от голода

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Жители сирийского города Мадая в столичной провинции Риф-Димашк умирают от голода и срочно нуждаются в гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступили координаторы ООН по гуманитарной деятельности в Сирии Якуб Хеллу и Кевин Кеннеди.

В конце декабря, в соответствии с условиями сделки между правительственными силами и вооруженными группировками, из Мадаи и Забадани были выведены несколько десятков человек, в том числе раненые боевики и их семьи.

"Почти 42 тыс. человек остаются в Мадае, страдая от голода. ООН получила заслуживающие доверия сообщения о том, что люди умирают от голода, а если пытаются покинуть город, их убивают. 5 января 53-летний мужчина умер от голода, а его семья продолжат страдать от недоедания", - говорится в совместном заявлении Хеллу и Кеннеди.

В последний раз продовольствие доставлялось в Мадаю в октябре прошлого года.

Координаторы ООН призвали стороны конфликта в Сирии обеспечить доступ для оказания гуманитарной помощи 400 тыс. человек, которые живут в 15 осажденных районах Сирии, в том числе в Дейр-эз-Зоре, Дарае, Эль-Фуа и Кефрая, а также в Восточной Гуте.