ООН: Жертвами боевых действий и терактов в Ираке в феврале стали 670 человек

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В результате боевых действий и терактов в феврале в Ираке 670 человек погибли, 1290 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном докладе Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ).

"В феврале число убитых мирных граждан составило 410 человек (в том числе 11 сотрудников федеральной полиции, спецохраны, бойцов суннитского ополчения "Ас-Сахва" и сотрудников пожарной охраны), пострадали 1050, - говорится в тексте заявления. - Также погибли 260 сотрудников сил безопасности (в том числе курдских проправительственных формирований "пешмерга", спецназа и милиций, лояльных иракской армии), 240 получили ранения". Данные миссии не включают информацию о погибших и пострадавших в провинции Анбар.

В МООНСИ при этом подчеркнули, что, "несмотря на снижение числа жертв по сравнению с январем, когда 849 иракцев погибли, а 1450 пострадали, в феврале были произведены несколько нападений, в том числе на места поклонения, рынки и кладбища".