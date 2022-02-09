ООН: Женщины-активистки, пропавшие три недели назад в Афганистане, до сих пор не найдены

ООН: Женщины-активистки, пропавшие три недели назад в Афганистане, до сих пор не найдены

Организация Объединенных Наций сообщает, что шесть женщин-активисток, пропавших без вести в Афганистане около трех недель назад, до сих пор не найдены.

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Организация Объединенных Наций сообщает, что шесть женщин-активисток, пропавших без вести в Афганистане около трех недель назад, до сих пор не найдены. Как передает местное бюро Report, об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Дюжаррик сказал, что им нужна информация о пропавших без вести: "Миссия ООН в Афганистане ведет расследование. Местонахождение и состояние здоровья женщин-активисток и их родственников, задержанных или похищенных во время акций протеста против прав женщин в Кабуле, до сих пор неизвестны". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram