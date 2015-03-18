ООН ждет от Израиля создания условий для соглашения с Палестиной

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ ООН рассчитывает, что новое правительство Израиля создаст условия для заключения мирного соглашения с Палестиной, в том числе прекратит строительство поселений на Западном берегу реки Иордан, заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь приветствует объявление о предварительных результатах прошедших вчера выборов и надеется на быстрое формирование нового правительства, которое отразит волю израильских избирателей", - сказал представитель генсека.

Во вторник в Израиле прошли выборы нового парламента страны. После обработки 99% бюллетеней партия "Ликуд" премьера Биньямина Нетаньяху получает 30 мест в Кнессете из 120. Идущий вторым "Сионистский лагерь" Ицхака Герцога и Ципи Ливни - только 24. Третьим оказался Объединенный арабский список, который займет 14 мест в парламенте нового созыва, напоминает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Это возложено на новое правительство Израиля, как только оно будет сформировано, — создать условия для переговоров об окончательном мирном соглашении, с активным подключением международного сообщества, которое положит конец израильской оккупации и позволит создание жизнеспособного Палестинского государства, которое будет жить в мире и безопасности по соседству с Израилем", - заявил Хак на брифинге в среду. Он подчеркнул, что это, в частности, подразумевает, "прекращение нелегального строительства поселений на оккупированной Палестинской территории". "Генеральный секретарь полностью убежден, что это лучший и единственный путь для Израиля остаться демократическим государством", - сказал Хак.