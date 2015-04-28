ООН: землетрясение в Непале нарушило быт 8 млн. человек

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение в Непале 25 апреля нарушило быт 8 млн. человек.

"Согласно предварительной информации, полученной благодаря картам интенсивности подземных толчков, землетрясение затронуло 8 млн. человек, из которых более 2 млн. живут в 11 наиболее пострадавших районах", - отмечают в ООН.

Также в ООН подчеркивают, что в результате стихийного бедствия погибли более 3,7 тыс. и пострадали по меньшей мере 6,8 тыс. человек. В продовольственной помощи нуждаются около 1,4 млн. местных жителей.

Ранее стало известно, что США выделят Непалу дополнительно 9 млн. долларов в качестве помощи.