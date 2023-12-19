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ООН заявляет о росте гендерного насилия в Афганистане

ООН заявляет о росте гендерного насилия в Афганистане В Афганистане нет адекватных правовых механизмов для защиты женщин и девочек от гендерного насилия, и наказания виновных.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 09:14
ООН заявляет о росте гендерного насилия в Афганистане

В Афганистане нет адекватных правовых механизмов для защиты женщин и девочек от гендерного насилия, и наказания виновных.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в новом докладе Миссии ООН в Афганистане.

"Ситуация осложняется тем, что жалобы рассматриваются преимущественно мужчинами. По имеющимся сведениям, из страха перед де-факто властями многие пострадавшие предпочитают добиваться возмещения ущерба с помощью традиционных механизмов", - говорится в документе.

Аналитики ООН сообщают, что уровень гендерного насилия в отношении женщин и девочек был высоким еще до прихода к власти движения "Талибан" в Афганистане 15 августа 2021 года. Но с тех пор, как сообщается, ситуация только ухудшалась.

Наиболее распространенными причинами жалоб на насилие в отношении женщин и девочек, подаваемых в де-факто полицию, прокуратуру и суды, были убийства, в том числе совершенные "для защиты чести", изнасилования, причинение телесных повреждений, а также лишение наследства.

Де-факто власти сообщили, что они судят по законам шариата, а также по законам прежнего правительства, но законы шариата имеют приоритет. Чиновник прокуратуры отметил, что "наказания за насилие в отношении женщин по законам шариата по сравнению с законами прежнего правительства намного ниже".

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Версия на английском языке UN reports rise in gender-based violence in Afghanistan

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