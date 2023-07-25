ООН заявила о работе над восстановлением зерновой сделки

ООН предпринимает усилия для восстановления зерновой сделки, однако пока не может сообщить детали этой работы.

ООН предпринимает усилия для восстановления зерновой сделки, однако пока не может сообщить детали этой работы.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон вместе с Турцией и ООН работает над восстановлением соглашения. Отвечая на вопрос о том, имеет ли место обсуждение зерновой сделки в формате Британия - ООН - Турция, Хак подчеркнул, что не может сообщить какие-либо детали на этот счет.