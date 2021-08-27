ООН заявила о гуманитарной катастрофе в Эфиопии

Миллион людей в Эфиопии нуждаются в продуктах питания, воде, жилье и медицине

Миллион людей в Эфиопии нуждаются в продуктах питания, воде, жилье и медицине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании СБ ООН. Он сказал, что в данном случае речь идет о гуманитарной катастрофе, поскольку по меньшей мере 400 тыс. человек живут в условиях голода.

"Более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, и миллионы других людей срочно нуждаются в жизненно важной гуманитарной помощи, в том числе в продуктах питания, воде, жилье и медицинском обслуживании",— сказал Гутерриш. Он добавил, что лагеря беженцев в Эфиопии разрушены, больницы и клиники подверглись нападениям и разграблению, а также отсутствуют электричество и связь.

"Я также глубоко обеспокоен сообщениями об ужасающих случаях сексуального и гендерного насилия. Я самым решительным образом осуждаю эти зверские акты",— указал генсек.