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ООН завершила миротворческую миссию в ДР Конго

ООН завершила миротворческую миссию в ДР Конго Торжественная церемония закрытия центра миротворческой миссии ООН состоялась в административном центре провинции Южное Киву городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Другие страны
25 июня 2024 г. 20:40
ООН завершила миротворческую миссию в ДР Конго

Торжественная церемония закрытия центра миротворческой миссии ООН состоялась в административном центре провинции Южное Киву городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi, напоминая, что закрытие проведено в рамках полного вывода миротворцев ООН из африканской страны.

"Отныне обеспечение мира и защита гражданского населения полностью находятся в руках конголезских властей, которые берут на себя эту ответственность в тесной координации с местными общинами и лидерами, а также при поддержке учреждений, фондов и программ ООН, продолжающих свою работу на основе утвержденных мандатов", - заявила специальный представитель генсека ООН в ДРК и глава Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) Бинту Кейта.

Согласно информации, на торжественной церемонии присутствовала премьер-министр ДРК Джудит Суминва Тулука. Одновременно МООНСДРК передали конголезским властям технику и иное оборудование на сумму 10 млн долларов, а также недавно построенную вертолетную площадку.

В течение последних 20 лет в Букаву находилась штаб-квартира МООНСДРК в провинции Южное Киву. Здесь планировались и велось управление операциями миротворцев ООН по защите мирного населения в этой части ДР Конго.

Вывод миротворцев ООН из ДРК начался в январе. Все контингенты в составе МООНСДРК должны покинуть ДРК до конца 2024 года.

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