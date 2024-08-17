ООН: Резервных запасов вещества для очистки воды в Газе хватит лишь на месяц

Резервных запасов применяемого для очистки питьевой воды гипохлорита натрия в секторе Газа хватит лишь на один месяц.

Резервных запасов применяемого для очистки питьевой воды гипохлорита натрия в секторе Газа хватит лишь на один месяц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает представительство Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на палестинских территориях.

"При отсутствии дополнительных поставок существующих запасов, как ожидается, хватит только на один месяц, что создает серьезные опасения по поводу возможности дезинфицировать воду", - сказано в документе.

Авторы доклада указывают, что ситуация осложняется необходимостью повысить в два раза долю гипохлорита натрия - с 6% до 12% - из-за увеличения сроков хранения воды и повышения температуры.