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ООН: В Украине зафиксировано более 1,8 тыс. погибших среди гражданского населения

ООН: В Украине зафиксировано более 1,8 тыс. погибших среди гражданского населения "За время войны в Украине зафиксировано более 1,8 тыс. погибших среди гражданского населения".
Другие страны
11 апреля 2022 г. 20:52
ООН: В Украине зафиксировано более 1,8 тыс. погибших среди гражданского населения

"За время войны в Украине зафиксировано более 1,8 тыс. погибших среди гражданского населения".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"С 4:00 утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, зафиксировано 4 тыс. 335 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 1842 погибших и 2493 раненых", - говорится в отчете.

Среди 1842 погибших 474 - мужчины, 301 - женщины, 28 - девочки и 50 - мальчики, а также 70 детей и 919 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Среди 2493 раненых 287 мужчин, 216 женщин, 49 девочек и 50 мальчиков, а также 134 ребенка и 1757 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

В некоторых регионах подсчет жертв среди гражданского населения невозможен из-за минирования территории.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Ukraynada 1,8 mindən çox mülki şəxs ölüb

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