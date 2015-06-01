​ООН: За время конфликта в Донбассе погибли более 6,4 тыс. человек

Баку. 1 Июня. REPORT.AZ/ По данным ООН, за время военных действий в Донбассе погибли по меньшей мере 6417 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

В ООН подчеркивают, что среди погибших — не менее 626 женщин и девушек.

Пострадали в результате конфликта 15 962 человека.

Отмечается, что в начале мая число погибших по версии ООН составило 6243. В ДНР заявили, что в ходе военного конфликта в Донбассе погибли от 6 тыс. до 10 тыс. мирных жителей.