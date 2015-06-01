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    ​ООН: За время конфликта в Донбассе погибли более 6,4 тыс. человек

    Среди погибших — не менее 626 женщин и девушек

    Баку. 1 Июня. REPORT.AZ/ По данным ООН, за время военных действий в Донбассе погибли по меньшей мере 6417 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    В ООН подчеркивают, что среди погибших — не менее 626 женщин и девушек.

    Пострадали в результате конфликта 15 962 человека.

    Отмечается, что в начале мая число погибших по версии ООН составило 6243. В ДНР заявили, что в ходе военного конфликта в Донбассе погибли от 6 тыс. до 10 тыс. мирных жителей.

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