ООН: За время конфликта на востоке Украины погибли более 9700 человек

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Более 9700 человек погибли и еще более 22700 получили ранения за время конфликта на востоке Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном очередном ежеквартальном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ).

"Общее число погибших с середины апреля 2014 года по 1 декабря 2016 года составляет 9758 человек, еще 22779 человек были ранены", - отмечается в документе.

В докладе подчеркивается, что "эта цифра включает в себя потери Вооруженных сил Украины, гражданских лиц и членов вооруженных групп". Более двух тысяч погибших - это гражданские лица, включая 298 пассажиров и членов экипажа "Боинга" разбившегося в Донбассе. Число гражданских лиц, раненых в ходе конфликта, оценивается в 6-7 тысяч человек.