ООН: За прошлый год в Донбассе погибли 6 тыс. человек

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ За 2014 год на востоке Украины погибли 6116 человек, более 15 тыс. получили ранения различной степени тяжести. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом говорится в докладе ООН.

По данным организации, более 800 тыс. украинцев запросили убежище за пределами страны. Только за последнюю неделю число людей, покинувших свои дома на востоке Украины, увеличилось на 23,5 тыс. человек.

Более 659 тыс. человек уехали в Россию, более 81 тыс. – в Беларусь.