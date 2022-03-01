ООН: За четыре дня войны в Украине погибли более 100 гражданских, сотни раненых

В результате нападения России на Украину, по данным ООН, уже погибли более 100 и ранены более 300 гражданских.

В результате нападения России на Украину, по данным ООН, уже погибли более 100 и ранены более 300 гражданских.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом сообщил офис Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По его данным, среди жертв не менее 7 детей. Большинство жертв вызваны артиллерийскими и ракетными обстрелами, а также бомбардировками с воздуха, говорится в заявлении верховного комиссара ООН.

Только 28 февраля российские войска массированно обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня "Град". Сообщалось о десятках погибших и сотнях раненых.

В целом авианалет был совершен на Бровары Киевской области. Мэр Игорь Сапожко сообщил об одном погибшем и пятерых раненых.

Как сообщает УНИАН, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 28 февраля с начала военного вторжения РФ в Украину погибли 352 человека, из них 16 детей, ранения получили 2 040 гражданских, из них 45 детей.