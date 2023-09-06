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ООН: В результате терактов "Боко Харам" за 11 лет погибли 35 тыс. человек

ООН: В результате терактов "Боко Харам" за 11 лет погибли 35 тыс. человек В результате терактов группировки "Боко Харам" с 2009 года в Нигерии погибло более 35 тысяч человек.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 22:31
ООН: В результате терактов Боко Харам за 11 лет погибли 35 тыс. человек

В результате терактов группировки "Боко Харам" с 2009 года в Нигерии погибло более 35 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сводке ООН.

По словам, главы офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Адамаве Элси Миллс-Тетти, с момента начала террористических атак в 2009 году погибло более 35 тыс. человек.

Она заявила, что террористические атаки "Боко Харам" в провинциях Адамава, Борно и Йобе на северо-востоке Нигерии оказывают крайне негативное влияние на страну. За этот период были похищены тысячи людей.

"Боко Харам", существующая в Нигерии с начала 2000-х годов, начала массовое насилие с 2009 года. С 2015 года организация также совершает нападения в Камеруне, Чаде и Нигере.

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Версия на азербайджанском языке BMT: “Boko Haram”ın terror aktları nəticəsində 11 ildə 35 min nəfər həlak olub

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