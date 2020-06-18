ООН: За 10 лет число людей, вынужденных покинуть свои дома, удвоилось

Число людей, вынужденных покинуть свои дома, теперь составляет более 79,5 млн – это почти в два раза больше, чем десять лет назад. Беженцы и внутренние переселенцы спасаются от войн, насилия, преследований и стихийных бедствий. Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе Управления ООН по делам беженцев (УВКБ).

Только в прошлом году свои дома покинули 8,7 млн человек, большая часть из них жители развивающихся стран. "Число беженцев и вынужденных переселенцев достигло почти 80 млн – это самый большой показатель с тех пор, как в УВКБ начали собирать эти данные. Конечно, подобный рост вызывает большое беспокойство, - заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, представляя доклад. – Речь идет примерно об одном проценте населения планеты. Такого еще не было".

Исследование УВКБ опубликовали в преддверии Всемирного дня беженца, который отмечают 20 июня.

Выступая на пресс-конференции в Женеве, Гранди отметил, что эта проблема касается всех государств мира, однако, согласно имеющимся данным, 85 процентов беженцев нашли приют именно в бедных странах. "Несмотря на постоянно звучащую риторику, основное бремя несут именно бедные государства, а не богатые, как думают многие", - подчеркнул Верховный комиссар.

Главные причины вынужденных переселений – это многочисленные войны и конфликты по всему миру – от Афганистана до Центральноафриканской Республики, Мьянмы, Демократической Республики Конго и Сирии. 73 процента бегущих находят приют на территории государств, расположенных по соседству с их собственным.

За минувшие два года число беженцев значительно увеличилось за счет жителей Венесуэлы: 3,5 млн из них покинули свою страну, где обострились политические и экономические проблемы.

В целом, если учесть, что многим пришлось переселяться несколько раз, то общее число людей, вынужденных сняться с места за отчетный период, составит уже не 8,7 млн, а 11 млн. Из них 8,6 млн человек нашли убежище на территории своей собственной страны, а 2,4 млн обратились за защитой к иностранным государствам.

В прошлом году лишь 317 тысяч беженцев смогли вернуться на родину и 107 800 – переселиться в третьи страны.

По оценкам УВКБ, от 30 до 34 млн беженцев и переселенцев составляют несовершеннолетние.