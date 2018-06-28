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    ООН: Юг Сирии могли покинуть 70 тысяч человек

    © Times of Israel

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн считает оправданной цифру в 70 тысяч человек, которые могли покинуть юго-западную провинцию Сирии Дераа из-за активизации боевых действий в этом районе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Данные, которые у нас есть, и которые подтверждены, - это более 50 тысяч человек, которые покинули Дераа по состоянию на вчерашний день. Но местные власти дают другую цифру - порядка 70 тысяч человек. Она мне кажется оправданной", - сообщил Я.Эгеланн.

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