ООН: Юг Сирии могли покинуть 70 тысяч человек

© Times of Israel

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн считает оправданной цифру в 70 тысяч человек, которые могли покинуть юго-западную провинцию Сирии Дераа из-за активизации боевых действий в этом районе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Данные, которые у нас есть, и которые подтверждены, - это более 50 тысяч человек, которые покинули Дераа по состоянию на вчерашний день. Но местные власти дают другую цифру - порядка 70 тысяч человек. Она мне кажется оправданной", - сообщил Я.Эгеланн.