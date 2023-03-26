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ООН: выживание человечества зависит от распоряжения водными ресурсами

ООН: выживание человечества зависит от распоряжения водными ресурсами Выживание человечества зависит от того, как люди будут распоряжаться водой.
Другие страны
26 марта 2023 г. 07:04
ООН: выживание человечества зависит от распоряжения водными ресурсами

Выживание человечества зависит от того, как люди будут распоряжаться водой.

Как передает Report, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по окончании трехдневной конференции по глобальным водным ресурсам.

"Все надежды человечества на будущее так или иначе зависят от определения нового курса по устойчивому управлению водными ресурсами и их сохранению", - сказал Гутерриш в своем заключительном слове.

Отметим, что согласно приведенным в докладе ООН о развитии водных ресурсов в мире данным, 26% населения мира — 2 миллиарда человек — не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а 46% — 3,6 миллиарда человек — не имеют доступа к элементарным санитарным услугам.

Исследования ООН также показывают, что почти половина населения мира не имеет доступа к чистой питьевой воде. К 2030 году население планеты будет испытывать серьезную нехватку воды.

Напомним, что Азербайджан на конференции представляла делегация во главе с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым. Глава Минэкологии в своем выступлении представил странам членам всемирной организации азербайджанскую модель, реализуемую в направлении охраны водных ресурсов.

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