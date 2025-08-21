ООН выступила против планов Израиля по захвату Газы

ООН выступает против планов Израиля по захвату города Газа.

Как передает Report , об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.

"Мы твердо выступали против этого (захвата Газы - ред.). Совершенно очевидно, что это приведет к очередному массовому перемещению людей, которые неоднократно подвергались перемещению с начала этой фазы конфликта", - сказал он.

Сегодня Times of Israel сообщил, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план наступления армии на город Газа. Позднее официальный представитель израильских вооруженных сил Эффи Дефрин заявил, что Израиль приступил к первым этапам запланированного наступления на город Газа и уже закрепился на окраинах города.

Израильский военно-политический кабинет 8 августа одобрил план премьера страны Биньямина Нетаньяху об установлении контроля над всей территорией сектора Газа, чтобы впоследствии передать ее новому "гражданскому правительству". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать сектор, цель операции - установление "периметра безопасности".