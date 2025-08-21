О нас

ООН выступила против планов Израиля по захвату Газы

ООН выступила против планов Израиля по захвату Газы ООН выступает против планов Израиля по захвату города Газа.
Другие страны
21 августа 2025 г. 02:04
ООН выступила против планов Израиля по захвату Газы

ООН выступает против планов Израиля по захвату города Газа.

Как передает Report, об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.

"Мы твердо выступали против этого (захвата Газы - ред.). Совершенно очевидно, что это приведет к очередному массовому перемещению людей, которые неоднократно подвергались перемещению с начала этой фазы конфликта", - сказал он.

Сегодня Times of Israel сообщил, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план наступления армии на город Газа. Позднее официальный представитель израильских вооруженных сил Эффи Дефрин заявил, что Израиль приступил к первым этапам запланированного наступления на город Газа и уже закрепился на окраинах города.

Израильский военно-политический кабинет 8 августа одобрил план премьера страны Биньямина Нетаньяху об установлении контроля над всей территорией сектора Газа, чтобы впоследствии передать ее новому "гражданскому правительству". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать сектор, цель операции - установление "периметра безопасности".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT İsrailin Qəzzanı ələ keçirmək planlarına qarşıdır

Другие новости из категории

Нидерланды считают санкции США против должностных лиц МУС неприемлемыми
Нидерланды считают санкции США против должностных лиц МУС неприемлемыми
21 августа 2025 г. 02:48
Известный американский судья Фрэнк Каприо умер в возрасте 88 лет
Известный американский судья Фрэнк Каприо умер в возрасте 88 лет
21 августа 2025 г. 02:20
В Нигере жертвами наводнения стали 47 человек
В Нигере жертвами наводнения стали 47 человек
21 августа 2025 г. 01:16
В офисе Зеленского назвали условие для обсуждения вопросов территорий с РФ
В офисе Зеленского назвали условие для обсуждения вопросов территорий с РФ
21 августа 2025 г. 00:39
МУС раскритиковал новые санкции США
МУС раскритиковал новые санкции США
21 августа 2025 г. 00:22
СМИ: Израиль пойдет на перемирие лишь при освобождении всех заложников
СМИ: Израиль пойдет на перемирие лишь при освобождении всех заложников
20 августа 2025 г. 23:55
Украина расторгла меморандум с Ираном о безвизовом режиме для дипломатов
Украина расторгла меморандум с Ираном о безвизовом режиме для дипломатов
20 августа 2025 г. 23:37
Посольство Сирии в Ливии возобновило свою работу спустя 13 лет
Посольство Сирии в Ливии возобновило свою работу спустя 13 лет
20 августа 2025 г. 23:27
СМИ: Начальники Генштабов стран НАТО продолжают обсуждать гарантии безопасности для Киева
СМИ: Начальники Генштабов стран НАТО продолжают обсуждать гарантии безопасности для Киева
20 августа 2025 г. 23:09
Британия осудила расширение Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан
Британия осудила расширение Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан
20 августа 2025 г. 22:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi