ООН выразила протест властям Судана, высылающим двух ее сотрудников

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ ООН выразила протест правительству Судана после того, как оно потребовало от двух ее сотрудников покинуть страну без объяснения причин. Об этом, как отмечает Report, заявил ТАСС официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"ООН направила ноту протеста правительству Судана после его решения запросить вывод двух официальных лиц Объединенных Наций", - сказал он.

Ранее интернет-издание "Intercitypress" сообщило о том, что Хартум потребовал от постоянного координатора ООН в Судане Али аз-Заатари и директора офиса Программы развития ООН Ивонны Хелле покинуть страну до 2 января. Оба были объявлены персонами нон грата.