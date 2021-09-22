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ООН выделит 45 млн долларов на оказание помощи системе здравоохранения Афганистана

ООН выделит 45 млн долларов на оказание помощи системе здравоохранения Афганистана Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН выделит на оказание гуманитарной помощи Афганистану 45 млн долларов США из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации всемирной организации.
Другие страны
22 сентября 2021 г. 13:45
ООН выделит 45 млн долларов на оказание помощи системе здравоохранения Афганистана

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН выделит на оказание гуманитарной помощи Афганистану 45 млн долларов США из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации всемирной организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

"Я выделю 45 млн долларов США из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для помощи с целью предотвращения краха системы здравоохранения Афганистана. В стране заканчиваются лекарства, медицинские предметы, топливо. Ключевым работникам сферы здравоохранения не платят", - отмечается в заявлении, распространенном информационной службой УКГВ. Гриффитс предупредил, что коллапс системы здравоохранения в Афганистане будет иметь катастрофические последствия.

Как указывается в сообщении, средства сначала будут направлены Всемирной организации здравоохранения и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), откуда через международные и национальные неправительственные организации пойдут на поддержание работы больниц Афганистана до конца этого года.

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Версия на азербайджанском языке BMT Əfqanıstana yardım məqsədilə 45 milyon dollar ayıracaq
Версия на английском языке UN to allocate $45M in aid for Afghan healthcare system

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