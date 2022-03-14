О нас
Аудио новости

ООН выделит 40 млн долларов для оказания гумпомощи украинцам

ООН выделит 40 млн долларов для оказания гумпомощи украинцам ООН выделит еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации на оказание гуманитарной помощи украинцам.
Другие страны
14 марта 2022 г. 20:25
ООН выделит 40 млн долларов для оказания гумпомощи украинцам

ООН выделит еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации на оказание гуманитарной помощи украинцам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам генсек организации Антониу Гутерреш.

"Сегодня я объявляю, что Организация Объединенных Наций выделит еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы увеличить жизненно важную помощь наиболее уязвимым слоям населения. Это финансирование поможет доставить в страну необходимые запасы продуктов питания, воды, лекарств и другой жизненно важной помощи, а также предоставить денежную помощь", - сказал Гутерреш.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
14 марта 2022 г. 15:24
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
14 марта 2022 г. 04:50
Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
ФотоСборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
13 марта 2022 г. 23:30
Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей
Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей
13 марта 2022 г. 14:09
Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
12 марта 2022 г. 23:24
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Хикмет Гаджиев прокомментировал обстрелы со стороны армянских боевиков
Хикмет Гаджиев прокомментировал обстрелы со стороны армянских боевиков
11 марта 2022 г. 21:37
Помощник президента: Ожидаем ответа от Армении по Зангезурскому коридору
Помощник президента: Ожидаем ответа от Армении по Зангезурскому коридору
11 марта 2022 г. 21:29
Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится
Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится
11 марта 2022 г. 20:28
Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий
Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий
11 марта 2022 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi