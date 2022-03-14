ООН выделит 40 млн долларов для оказания гумпомощи украинцам

ООН выделит еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации на оказание гуманитарной помощи украинцам.

ООН выделит еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации на оказание гуманитарной помощи украинцам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам генсек организации Антониу Гутерреш.

"Сегодня я объявляю, что Организация Объединенных Наций выделит еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы увеличить жизненно важную помощь наиболее уязвимым слоям населения. Это финансирование поможет доставить в страну необходимые запасы продуктов питания, воды, лекарств и другой жизненно важной помощи, а также предоставить денежную помощь", - сказал Гутерреш.