ООН выделила $6 млн на борьбу с проблемой недоедания в Нигерии

ООН выделила $6 млн на борьбу с острой проблемой недоедания среди населения на северо-востоке Нигерии.

ООН выделила $6 млн на борьбу с острой проблемой недоедания среди населения на северо-востоке Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на Maghreb Arabe Press, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер.

"Мы должны доставить продовольствие тем, кто в нем остро нуждается, и создать системы, которые позволят снизить риск будущих кризисов в этой части страны", - сказал он.

По информации ООН, серьезная и растущая проблема нехватки продовольствия, усугубленная неурожаем, наблюдается в штатах Адамава, Борно и Йобе на северо-востоке Нигерии.

В 2025 году около 1 млн детей в возрасте до пяти лет, проживающих в этих районах страны, могут испытать острые проблемы с недоеданием, отмечают эксперты организации. Эта цифра вдвое превышает показатель 2024 года и является самой высокой по меньшей мере за пять лет.