О нас

ООН выделила $6 млн на борьбу с проблемой недоедания в Нигерии

ООН выделила $6 млн на борьбу с проблемой недоедания в Нигерии ООН выделила $6 млн на борьбу с острой проблемой недоедания среди населения на северо-востоке Нигерии.
Другие страны
10 июня 2025 г. 03:23
ООН выделила $6 млн на борьбу с проблемой недоедания в Нигерии

ООН выделила $6 млн на борьбу с острой проблемой недоедания среди населения на северо-востоке Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на Maghreb Arabe Press, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер.

"Мы должны доставить продовольствие тем, кто в нем остро нуждается, и создать системы, которые позволят снизить риск будущих кризисов в этой части страны", - сказал он.

По информации ООН, серьезная и растущая проблема нехватки продовольствия, усугубленная неурожаем, наблюдается в штатах Адамава, Борно и Йобе на северо-востоке Нигерии.

В 2025 году около 1 млн детей в возрасте до пяти лет, проживающих в этих районах страны, могут испытать острые проблемы с недоеданием, отмечают эксперты организации. Эта цифра вдвое превышает показатель 2024 года и является самой высокой по меньшей мере за пять лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT Nigeriyada qida çatışmazlığı ilə mübarizəyə 6 milyon dollar ayırıb

Другие новости из категории

В Лос-Анджелес будут направлены еще 2 тыс. бойцов Нацгвардии
В Лос-Анджелес будут направлены еще 2 тыс. бойцов Нацгвардии
10 июня 2025 г. 04:16
Глава ВОЗ: На юге Газы осталась единственная рабочая государственная больница
Глава ВОЗ: На юге Газы осталась единственная рабочая государственная больница
10 июня 2025 г. 03:49
Трамп заявил, что не против разговора с Маском
Трамп заявил, что не против разговора с Маском
10 июня 2025 г. 02:52
Пентагон направит около 700 морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Пентагон направит около 700 морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
10 июня 2025 г. 02:27
Армия Израиля призвала эвакуировать людей из трех йеменских портов
Армия Израиля призвала эвакуировать людей из трех йеменских портов
10 июня 2025 г. 01:39
Трамп и Нетаньяху обсудили ядерную программу Ирана
Трамп и Нетаньяху обсудили ядерную программу Ирана
10 июня 2025 г. 01:22
СМИ: США не намерены останавливать предоставление Украине разведданных
СМИ: США не намерены останавливать предоставление Украине разведданных
10 июня 2025 г. 01:08
Макрон не исключает возможность нового роспуска парламента Франции
Макрон не исключает возможность нового роспуска парламента Франции
10 июня 2025 г. 00:17
Трамп: Новый раунд переговоров США и Ирана пройдет 12 июня
Трамп: Новый раунд переговоров США и Ирана пройдет 12 июня
9 июня 2025 г. 23:46
МИД Литвы: Прилагаем усилия, чтобы в 18-й пакет санкций ЕС против РФ вошел Северный поток и Росатом
МИД Литвы: Прилагаем усилия, чтобы в 18-й пакет санкций ЕС против РФ вошел "Северный поток" и Росатом
9 июня 2025 г. 23:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi