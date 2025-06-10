ООН выделила $6 млн на борьбу с проблемой недоедания в Нигерии

ООН выделила $6 млн на борьбу с острой проблемой недоедания среди населения на северо-востоке Нигерии.
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"Мы должны доставить продовольствие тем, кто в нем остро нуждается, и создать системы, которые позволят снизить риск будущих кризисов в этой части страны", - сказал он.
По информации ООН, серьезная и растущая проблема нехватки продовольствия, усугубленная неурожаем, наблюдается в штатах Адамава, Борно и Йобе на северо-востоке Нигерии.
В 2025 году около 1 млн детей в возрасте до пяти лет, проживающих в этих районах страны, могут испытать острые проблемы с недоеданием, отмечают эксперты организации. Эта цифра вдвое превышает показатель 2024 года и является самой высокой по меньшей мере за пять лет.