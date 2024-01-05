ООН: Выборы в Ливии нужно провести в 2024 году во избежание распада страны

Ливия может столкнуться с риском возобновления боевых действий и даже распада. Поэтому необходимо провести парламентские и президентские выборы в 2024 году.

Ливия может столкнуться с риском возобновления боевых действий и даже распада. Поэтому необходимо провести парламентские и президентские выборы в 2024 году.

Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель генсека ООН по Ливии Абдулай Батили.

"Ливийские лидеры должны уважать волю народа и открыть урны для голосования в 2024 году. В противном случае они подвергнут свою страну риску возобновления вооруженного конфликта или, что еще хуже, распада Ливии", - сказал он.

Батили отметил, что определение точной даты проведения выборов является обязанностью Высшей национальной избирательной комиссии.

"Согласно 13-й поправке к Конституции, выборы должны быть проведены в течение 240 дней с даты обнародования законов о выборах", - заявил он.

Для проведения выборов, согласно законодательству, должно быть сформировано новое единое правительство.

Ранее Батили выступил с инициативой проведение объединительной встречи представителей пяти основных ливийских сторон для согласования спорных моментов и проведения долгожданных президентских выборов. На встречу, даты которой пока не согласованы, приглашены председатель Палаты представителей (парламент) Агила Салех, председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи, председатель Высшего госсовета Мухаммед Такала, командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, а также глава правительства нацединства Абдельхамид Дбейба.